Україна сьогодні важлива для світу як ніколи – МЗС Канади
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Успіх в Україні ліберальної демократії, ринкових реформ важливий як для українців, так і для решти світу. Про це заявила глава МЗС Канади Христя Фріланд під час Міжнародної Конференції з питань українських реформ у Копенгагені, передає УНН.
“Україна для нас важлива сьогодні більш ніж будь-коли, тому що демократія і правила, що базуються на міжнародному праві, зараз під загрозою по всьому світу, і одна з баталій зараз відбувається на території України. Успіх в Україні ліберальної демократії, ринкових реформ, в першу чергу важливий для українців, але він так само дуже важливий для всіх — навіть для тих, хто присутній у цій залі”, — сказала міністр.
За її словами, Канада ніколи не прийме російської агресії і закликає звільнити українського політв'язня Олега Сенцова.
“Це серйозне порушення міжнародного права, і тому я тут зараз хочу закликати звільнити Сенцова”, — наголосила Фріланд.
Як повідомляв УНН, Британія пообіцяла Україні 35 млн фунтів допомоги.