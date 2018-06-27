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Україна сьогодні важлива для світу як ніколи – МЗС Канади

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КИЇВ. 27 червня. УНН. Успіх в Україні ліберальної демократії, ринкових реформ важливий як для українців, так і для решти світу. Про це заявила глава МЗС Канади Христя Фріланд під час Міжнародної Конференції з питань українських реформ у Копенгагені, передає УНН.

“Україна для нас важлива сьогодні більш ніж будь-коли, тому що демократія і правила, що базуються на міжнародному праві, зараз під загрозою по всьому світу, і одна з баталій зараз відбувається на території України. Успіх в Україні ліберальної демократії, ринкових реформ, в першу чергу важливий для українців, але він так само дуже важливий для всіх — навіть для тих, хто присутній у цій залі”, — сказала міністр.

За її словами, Канада ніколи не прийме російської агресії і закликає звільнити українського політв'язня Олега Сенцова.

“Це серйозне порушення міжнародного права, і тому я тут зараз хочу закликати звільнити Сенцова”, — наголосила Фріланд.

Як повідомляв УНН, Британія пообіцяла Україні 35 млн фунтів допомоги.

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