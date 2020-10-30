Украина созывает экстренное заседание ТКГ из-за гибели двух военных на Донбассе

"Сегодня, 30 октября, в 0:28 противник совершил обстрел по направлению Пикузы на Водяное, используя АГС и подствольные гранатометы. В результате обстрела погибли двое военнослужащих ВС Украины. Нарушение режима прекращения огня было остановлено с использованием координационного механизма. Украинская делегация инициирует экстренное заседание подгруппы по безопасности в ТКГ", - отметил представитель.

Как сообщалось ранее в УНН, за минувшие сутки, 29 октября, боевики пять раз нарушили "режим тишины": погибли двое военных.