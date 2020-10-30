Украина созывает экстренное заседание ТКГ из-за гибели двух военных на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Из-за нарушения режима прекращения огня на Донбассе и гибель двух украинских военнослужащих украинская делегация созывает экстренное заседание Трехсторонней контактной группы. Об этом на своей странице в Facebook написал представитель Украины в ТКГ Алексей Арестович, передает УНН.
"Сегодня, 30 октября, в 0:28 противник совершил обстрел по направлению Пикузы на Водяное, используя АГС и подствольные гранатометы. В результате обстрела погибли двое военнослужащих ВС Украины. Нарушение режима прекращения огня было остановлено с использованием координационного механизма. Украинская делегация инициирует экстренное заседание подгруппы по безопасности в ТКГ", - отметил представитель.
Как сообщалось ранее в УНН, за минувшие сутки, 29 октября, боевики пять раз нарушили "режим тишины": погибли двое военных.