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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 32583 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 55454 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

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4 марта, 10:59 • 92159 просмотра

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4 марта, 09:55 • 99407 просмотра

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4 марта, 08:59 • 103004 просмотра

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Украина созывает экстренное заседание ТКГ из-за гибели двух военных на Донбассе

Украина созывает экстренное заседание ТКГ из-за гибели двух военных на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 20295 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Из-за нарушения режима прекращения огня на Донбассе и гибель двух украинских военнослужащих украинская делегация созывает экстренное заседание Трехсторонней контактной группы. Об этом на своей странице в Facebook написал представитель Украины в ТКГ Алексей Арестович, передает УНН.

"Сегодня, 30 октября, в 0:28 противник совершил обстрел по направлению Пикузы на Водяное, используя АГС и подствольные гранатометы. В результате обстрела погибли двое военнослужащих ВС Украины. Нарушение режима прекращения огня было остановлено с использованием координационного механизма. Украинская делегация инициирует экстренное заседание подгруппы по безопасности в ТКГ", - отметил представитель.

Как сообщалось ранее в УНН, за минувшие сутки, 29 октября, боевики пять раз нарушили "режим тишины": погибли двое военных.

Украинские Национальные Новости

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