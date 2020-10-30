Україна скликає термінове засідання ТКГ через загибель двох військових на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Через порушення режиму припинення вогню на Донбасі та загибель двох українських військовослужбовців українська делегація скликає термінове засідання Тристоронньої контактної групи. Про це на власній сторінці у Facebook написав речник України у ТКГ Олексій Арестович, передає УНН.
"Сьогодні, 30 жовтня, о 0:28 противник здійснив обстріл із напрямку Пікузи на Водяне, використовуючи АГС та підствольні гранатомети. Внаслідок обстрілу загинуло двоє військовослужбовців ЗС України. Порушення режиму припинення вогню було зупинено із використанням координаційного механізму. Українська делегація ініціює термінове засідання підгрупи із безпеки у ТКГ", - зазначив речник.
Як повідомлялося раніше в УНН, минулої доби, 29 жовтня, бойовики п'ять разів порушили "режим тиші": загинуло двоє військових.