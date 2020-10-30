Україна скликає термінове засідання ТКГ через загибель двох військових на Донбасі

"Сьогодні, 30 жовтня, о 0:28 противник здійснив обстріл із напрямку Пікузи на Водяне, використовуючи АГС та підствольні гранатомети. Внаслідок обстрілу загинуло двоє військовослужбовців ЗС України. Порушення режиму припинення вогню було зупинено із використанням координаційного механізму. Українська делегація ініціює термінове засідання підгрупи із безпеки у ТКГ", - зазначив речник.

Як повідомлялося раніше в УНН, минулої доби, 29 жовтня, бойовики п'ять разів порушили "режим тиші": загинуло двоє військових.