Украина созывает консультации по механизму Будапештского меморандума

"27 ноября 2018 года Министерство иностранных дел Украины, на основании пункта 6 Меморандума, обратилось к странам-подписантам Будапештского меморандума с требованием проведения срочных консультаций с целью обеспечения полного соблюдения обязательств и немедленного прекращения агрессии РФ против Украины", - отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД напомнили, что 24 года назад Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности, которые были закреплены Великобританией, США и РФ в Будапештском меморандуме в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). В частности, эти государства обязались воздерживаться от угрозы силой или применения силы против территориальной целостности или политической независимости Украины, подчеркнули в дипведомстве.

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"Государства-гаранты предоставили обязательства, что никакое их оружие никогда не будет использоваться против Украины ... 25 ноября 2018 года РФ осуществила очередной акт вооруженной агрессии против Украины путем вооруженного нападения на корабли ВМС Украины в Черном море и Керченском проливе. Это дерзкое и коварное нападение является продолжением вооруженной агрессии против Украины, развязанной РФ 20 февраля 2014. Украина неизменно рассматривает Будапештский меморандум как важный международный инструмент обеспечения безопасности Украины и требует от России в полной мере соблюдать взятые обязательства", - заявили в МИД.

"Агрессия РФ и нарушение условий отказа Украины от ядерного оружия подрывает международный режим нераспространения и будет определять будущее отношений со странами, которые могут выбрать путь разработки этого типа вооружения", - добавили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Как отметили в МИД, только действенные шаги станут залогом восстановления доверия к Будапештскому меморандуму и мероприятий международного сообщества по укреплению международного режима нераспространения.

25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.

В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.

24 украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца.

В России заявили, что в московское СИЗО "Лефортово" из оккупированного Крыма доставили 21 украинского моряка, еще трое находятся в больнице "Матросской тишины". Украина позже подтвердила информацию о переправке военных в Россию.