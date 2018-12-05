Україна скликає консультації за механізмом Будапештського меморандуму

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Міністерство закордонних справ України, на підставі Будапештського меморандуму, звернулося до країн, які його підписали - Великої Британії, США та Російської Федерації, - з вимогою проведення термінових консультацій для повного дотримання зобов’язань та негайного припинення агресії РФ проти України. Про це йдеться у заяві МЗС України, оприлюдненій у середу, передає УНН.