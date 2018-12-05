Україна скликає консультації за механізмом Будапештського меморандуму
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Міністерство закордонних справ України, на підставі Будапештського меморандуму, звернулося до країн, які його підписали - Великої Британії, США та Російської Федерації, - з вимогою проведення термінових консультацій для повного дотримання зобов’язань та негайного припинення агресії РФ проти України. Про це йдеться у заяві МЗС України, оприлюдненій у середу, передає УНН.
"27 листопада 2018 року Міністерство закордонних справ України, на підставі пункту 6 Меморандуму, звернулося до країн-підписантів Будапештського меморандуму з вимогою проведення термінових консультацій з метою забезпечення повного дотримання зобов’язань та негайного припинення агресії РФ проти України", - зазначили в українському зовнішньополітичному відомстві.
У МЗС нагадали, що 24 роки тому Україна відмовилася від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки, що були закріплені Великою Британією, США та РФ у Будапештському меморандумі у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ). Зокрема, ці держави зобов’язалися утримуватися від загрози силою чи використання сили проти територіальної цілісності або політичної незалежності України, підкреслили у дипвідомстві.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Агресія проти українських суден була спланована вищим керівництвом РФ - Єльченко
"Держави-гаранти надали зобов’язання, що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України... 25 листопада 2018 року РФ здійснила черговий акт збройної агресії проти України шляхом збройного нападу на кораблі ВМС України в Чорному морі та Керченській протоці. Цей зухвалий та підступний напад є продовженням збройної агресії проти України, розв’язаної РФ 20 лютого 2014 року. Україна незмінно розглядає Будапештський меморандум як важливий міжнародний інструмент забезпечення безпеки України і вимагає від Росії повною мірою дотримуватися взятих зобов’язань", - заявили у МЗС.
"Агресія РФ та порушення умов відмови України від ядерної зброї підриває міжнародний режим нерозповсюдження і визначатиме майбутнє відносин з країнами, які можуть обрати шлях розробки цього типу озброєння", - додали в українському зовнішньополітичному відомстві.
Як наголосили в МЗС, тільки дієві кроки стануть запорукою відновлення довіри до Будапештського меморандуму та заходів міжнародного співтовариства щодо зміцнення міжнародного режиму нерозповсюдження.
25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.
У зв'язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.
24 українських моряків заарештували у Криму 27 і 28 листопада на два місяці. У Росії заявили, що у московське СІЗО "Лефортово" з окупованого Криму доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають у лікарні "Матроської тиші". Україна згодом підтвердила інформацію про переправлення військових до Росії.