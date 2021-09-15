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Украина отменила самоизоляцию для иностранцев при транзитном въезде

Украина отменила самоизоляцию для иностранцев при транзитном въезде

Киев  •  УНН

 • 15032 просмотра

КИЕВ. 15 сентября. УНН. Кабинет министров Украины отменил самоизоляцию для иностранцев, которые находятся в стране в транзитном режиме и должны оставить ее в течение 48 часов. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ, передает УНН.

Детали

В частности, с 20 сентября иностранцы и лица без гражданства, которые въезжают в Украину с целью транзита и имеют документы, подтверждающие выезд из страны в течение 48 часов, освобождаются от самоизоляции и, соответственно, установки приложения Вдома и прохождения тестирования в Украине.

Неизменным остается для всех иностранных граждан и владельцев вида на жительство независимо от страны прибытия для въезда в Украину необходимость иметь полис (свидетельство, сертификат) страхования, выданный страховой компанией, зарегистрированной в Украине, покрывающий расходы, связанные с лечением COVID −19, обсервацией, и действующий на весь срок пребывания в Украине.

Также, всем иностранным гражданам, владельцам вида на жительство, а также лицам без гражданства во время прибытия в Украину нужно иметь один из указанных документов:

  • документ, подтверждающий получение одной или нескольких доз вакцины против COVID-19, включенных ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях;
  • иностранный COVID-сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID-19 вакцинами, которые включены ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР или выздоровления лица от COVID-19; или отрицательный результат ПЦР теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, сделанный не более чем за 72 часа до въезда.

Справки о тестировании и вакцинации не требуются от детей до 12 лет.

“Иностранные граждане от 18 лет, не прошедшие вакцинацию от коронавируса и пересекающие государственную границу на въезд, должны иметь отрицательный результат теста и устанавливать мобильное приложение для контроля самоизоляции Вдома независимо от срока пребывания на территории Украины. Самоизоляция не применяется, если в течение 72 часов с момента въезда пройти ПЦР-тестирование или сделать экспресс-тест на антиген и получить отрицательный результат”, — говорится в сообщении.

Дополнение

В августе Кабинет министров Украины внес изменения в правила въезда иностранцев в страну во время пандемии COVID-19. В частности, разрешило въезд с подтверждением не только полного курса вакцинации, но и после первой прививки.

Напомним

В Украине зафиксировано уже 2,325 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 14 сентября, — 4,6 тысячи, что более чем треть больше против показателя днем ранее. Госпитализировано за сутки при этом более 1,6 тысячи человек, более чем удвоение по сравнению с цифрой накануне.

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