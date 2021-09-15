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Україна скасувала самоізоляцію для іноземців при транзитному в'їзді

Україна скасувала самоізоляцію для іноземців при транзитному в'їзді

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 вересня. УНН. Кабінет міністрів України скасував самоізоляцію для іноземців, які знаходяться в країні в транзитному режимі і повинні залишити її протягом 48 годин. Про це повідомили в пресслужбі ДПСУ, передає УНН.

Деталі

Зокрема, з 20 вересня іноземці та особи без громадянства, які в’їжджають в Україну з метою транзиту та мають документи, що підтверджують виїзд з країни протягом 48 годин, звільняються від самоізоляції та, відповідно, встановлення додатка Вдома та проходження тестування в Україні.

Незмінним залишається для всіх іноземних громадян та власників посвідки на тимчасове проживання незалежно від країни прибуття для в’їзду в Україну необхідність мати поліс (свідоцтво, сертифікат) страхування, виданий страховою компанією, зареєстрованою в Україні, що покриває витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19, обсервацією, і діє на весь термін перебування в Україні.

Також, всім іноземним громадянам, власникам посвідки на тимчасове проживання, а також особам без громадянства під час прибуття в Україну потрібно мати один з зазначених документів:

  • документ, що підтверджує отримання однієї чи кількох доз вакцини проти COVID-19, що включені ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях;
  • іноземний COVID-сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 вакцинами, що включені ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР або одужання особи від COVID-19; або негативний результат ПЛР тесту або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, що зроблений не більш як за 72 години до в’їзду.

Довідки про тестування та вакцинацію не вимагаються від дітей до 12 років.

“Іноземні громадяни від 18 років, які не пройшли вакцинацію від коронавірусу та перетинають державний кордон на в’їзд, зобов’язані мати негативний результат тесту та встановлювати мобільний додаток для контролю самоізоляції Вдома незалежно від терміну перебування на території України. Самоізоляція не застосовується, якщо протягом 72 годин з моменту в’їзду пройти ПЛР-тестування або зробити експрес-тест на антиген і отримати негативний результат”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

У серпні Кабінет міністрів України вніс зміни до правил в’їзду іноземців до країни під час пандемії COVID-19. Зокрема, дозволив в’їзд з підтвердженням не тільки повного курсу вакцинації, а й після першого щеплення.

Нагадаємо

В Україні зафіксовано вже 2,325 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 14 вересня, — 4,6 тисячі, що на понад третину більше проти показника днем раніше. Госпіталізовано за добу при цьому понад 1,6 тисячі осіб, більше ніж подвоєння у порівнянні з цифрою напередодні.

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