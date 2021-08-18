Кабмін дозволив в'їзд іноземцям після однієї дози вакцини від COVID-19

Так, відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду в середу, 18 серпня.

Деталі

Відповідно до змін, для перетину кордону Україні іноземцям та особам без громадянства потрібний негативний ПЛР-тест або експрес-тест на антиген, або документ, який підтверджує вакцинацію.

Додамо, що буде прийматися іноземний COVID-сертифікат, який підтверджує вакцинацію однією або декількома дозами вакцин, які включені до переліку ВООЗ.

Доповнення

Наразі ВООЗ схвалила наступні вакцини проти коронавірусу: Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; AstraZeneca/Oxford, а також її аналог Covishield; CoronaVac виробництва Sinovac Biotech; Janssen виробництва Johnson & Johnson; mRNA-1273 виробництва Moderna та BBIBP-CorV виробництва Sinopharm.

За даними ДПСУ, документ про вакцинацію від коронавірусу російським препаратом “Спутник V” не дає іноземцям права в'їзду до України.