Кабмин разрешил въезд иностранцам после одной дозы вакцины от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Кабинет министров Украины внес изменения в правила въезда иностранцев в страну во время пандемии COVID-19. В частности, пускать будут с подтверждением не только полного курса вакцинации, но и после первой прививки, передает УНН.
Так, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 18 августа.
Детали
Согласно изменениям, для пересечения границы Украины иностранцам и лицам без гражданства нужен отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест на антиген, или документ, подтверждающий вакцинацию.
Добавим, что будет приниматься иностранный COVID-сертификат, подтверждающий вакцинацию одной или несколькими дозами вакцин, которые включены в перечень ВОЗ.
Дополнение
На сегодня ВОЗ одобрила следующие вакцины против коронавируса: Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; AstraZeneca/Oxford, а также ее аналог Covishield; CoronaVac производства Sinovac Biotech; Janssen производства Johnson & Johnson; mRNA-1273 производства Moderna и BBIBP-CorV производства Sinopharm.
По данным ГПСУ, документ о вакцинации от коронавируса российским препаратом "Спутник V" не дает иностранцам права въезда в Украину.