Украина еще не получила полноценного ответа рф на стамбульские предложения
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Украина не получила полноценного ответа россии на предложения, которые были сделаны в Стамбуле на переговорах в начале недели. Об этом заявил на брифинге в Польше министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет УНН.
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“Полноценные ответа мы еще не получили на те предложения, которые были озвучены в Стамбуле. Мы видим определенные публичные комментарии, которые звучат от российских официальных лиц, но мы ждем полноценного формального ответа россии”, - сказал Кулеба.
“Из этого ответа станет понятно, продолжает ли россия говорить на языке ультиматумов, прямо или закамуфлировано, или она все же наконец перешла к конструктивной повестке дня и поиску взаимоприемлемых решений. Поэтому с нетерпением ждем этого ответа", - отметил он.
Дополнение
Как писал УНН, на переговорах в Стамбуле на этой неделе украинская делегация предложила российской стороне мирный договор. Он предусматривает, в частности, 15-летние консультации для решения вопроса временно оккупированного Крыма.
Также в переговорной группе заявили, что видят среди стран-гарантов безопасности Украины - россию, а Украина согласится на нейтральный статус, которого ранее требовала россия.