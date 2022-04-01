Україна ще не отримала повноцінної відповіді рф на стамбульські пропозиції

Цитата

“Повноцінні відповіді ми ще не отримали на ті пропозиції, які були озвучені в Стамбулі. Ми бачимо певні публічні коментарі, які лунаюь від російських офіційних осіб, але ми чекаємо на повноцінну формальну відповідь росії”, - сказав Кулеба.

“З цієї відповіді стане зрозуміло, чи росія продовжує говорити мовою ультиматумів, прямо або закамуфльовано, чи вона все ж нарешті перейшла до конструктивного порядку денного і пошуку взаємоприйнятних рішень. Тому з нетерпінням чекаємо на цю відповідь”, - зазначив він.

Доповнення

Як писав УНН, на переговорах у Стамбулі цього тижня українська делегація запропонувала російській стороні мирний договір. Він передбачає, зокрема, 15-річні консультації для вирішення питання тимчасово окупованого Криму.

Також у переговорній групі заявили, що вбачають серед країн-гарантів безпеки України – росію, а Україна погодиться на нейтральний статус, якого раніше вимагала росія.