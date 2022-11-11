Украина расширяет акваторию морских портов на Дунае
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Кабинет министров Украины принял решение о расширении акватории морских портов на Дунае, а именно – в Измаиле, Рене и Усть-Дунайске. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, информирует УНН.
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"Сегодня на заседании правительства было принято решение, направленное на увеличение пропускной способности портов Измаил, Рени и Усть-Дунайск. Это также позволит повысить безопасность судоходства на Дунае, в том числе контроля и поддержания объявленных глубин", - сказал премьер-министр.
Детали
Он сообщил, что за последние полгода Украина увеличила грузооборот этих портов с 30 тысяч тонн в месяц до 1,7 млн тонн, то есть более чем в 50 раз. По словам Шмыгаля, благодаря открытию новых пунктов пропуска и расширению акватории дунайских портов, страна сможет нарастить экспорт и усилить экономическую стабильность.
"Вместе с нашими европейскими соседями на Западе работаем над тем, чтобы границы нас не разъединяли, а объединяли", - резюмировал он.
Напомним
В портах Одессы ввели электронную очередь для судов, направляющихся “зерновым коридором”.