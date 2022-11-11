Україна розширює акваторію морських портів на Дунаї

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"Сьогодні на засіданні уряду ухвалили рішення, спрямоване на збільшення пропускної здатності портів Ізмаїл, Рені та Усть-Дунайськ. Це також дозволить підвищити безпеку судноплавства на Дунаї, зокрема контролю та підтримання оголошених глибин", - сказав прем'єр-міністр.

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Він повідомив, що за останні пів року Україна збільшила вантажообіг цих портів з 30 тисяч тонн на місяць до 1,7 млн тонн, тобто у понад 50 разів. За словами Шмигаля, завдяки відкриттю нових пунктів пропуску та розширенню акваторії дунайських портів країна зможе наростити експорт та посилити економічну стабільність.

"Разом з нашими європейськими сусідами на Заході працюємо над тим, щоб кордони нас не роз’єднували, а об’єднували", - резюмував він.

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