Україна розширює акваторію морських портів на Дунаї
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Кабінет міністрів України ухвалив рішення про розширення акваторії морських портів на Дунаї, а саме - в Ізмаїлі, Рені та Усть-Дунайську. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, інформує УНН.
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"Сьогодні на засіданні уряду ухвалили рішення, спрямоване на збільшення пропускної здатності портів Ізмаїл, Рені та Усть-Дунайськ. Це також дозволить підвищити безпеку судноплавства на Дунаї, зокрема контролю та підтримання оголошених глибин", - сказав прем'єр-міністр.
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Він повідомив, що за останні пів року Україна збільшила вантажообіг цих портів з 30 тисяч тонн на місяць до 1,7 млн тонн, тобто у понад 50 разів. За словами Шмигаля, завдяки відкриттю нових пунктів пропуску та розширенню акваторії дунайських портів країна зможе наростити експорт та посилити економічну стабільність.
"Разом з нашими європейськими сусідами на Заході працюємо над тим, щоб кордони нас не роз’єднували, а об’єднували", - резюмував він.
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