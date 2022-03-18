Украина разработала план, чтобы минимизировать угрозу поражения ракетами гражданских - Сухопутные войска

Цитата

"На сегодня два основных направления, по которым противник наносит ракетные удары - это со стороны Черного моря и со стороны Беларуси. Разработана эффективная система, мы стараемся отслеживать и уничтожать ракеты на подлете. Но не всегда эта система срабатывает. Потому что, если ракета низкой траектории, то очень трудно ее отследить. Сейчас разработан ряд мер, которые на сегодня сделают невозможным нанесение ударов, сведут к минимуму возможность поражения ракетами гражданского населения", - сказал Грузевич.

Детали

По его словам, тактика, которую сейчас выбрал враг - это тактика запугивания. Он полностью провалил свои задачи, так называемый блицкриг, поэтому сейчас идет по пути нанесения мощных ракетных ударов по гражданским объектам, по всей инфрастрктуре. Они его называют "огонь на выматывание", говорит замначальника штаба.

"Сейчас и Генеральным штабом и Вооруженными Силами разработан ряд мер по недопущению развития этой ситуации и минимизации этих потерь", - добавил он.

Напомним

Утром 18 марта ракеты российских оккупантов ударили по территории в районе аэропорта Львова.