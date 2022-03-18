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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 2802 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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Україна розробила план, щоб мінімізувати загрозу ураження ракетами цивільних – Сухопутні війська

Україна розробила план, щоб мінімізувати загрозу ураження ракетами цивільних – Сухопутні війська

Київ • УНН

 • 131289 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Генеральним штабом, і Збройними Силами розроблено низку заходів, які мають звести до мінімуму можливість ураження ракетами цивільного населення. Про це у п'ятницю заявив на брифінгу Заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ бригадний генерал Олександр Грузевич, передає кореспондент УНН.

Цитата

"На сьогодні два основних напрямки, з яких противник наносить ракетні удари – це зі сторони Чорного моря і зі сторони Білорусі… Наразі розроблена ефективна система, ми намагаємось відслідковувати і знищувати ракети на підльоті. Але не завжди ця система зпрацьовує. Тому що, якщо ракета низької траекторії, то дуже важко її відслідкувати. Зараз розроблено низку заходів, які на сьогодні унеможливлять нанесення ударів, зведуть до мінімуму можливість ураження ракетами цивільного населення", - сказав Грузевич.

Деталі

З його слів, тактика, яку зараз обрав ворог – це тактика залякування. Він повністю провалив свої завдання, так званий бліцкріг, тому зараз йде шляхом нанесення потужних ракетних ударів по цивільних об'єктах, по всій інфрастрктурі. Вони його називають "вогонь на виматування", каже замначальника штабу.

"Зараз і Генеральним штабом, і Збройними Силами розроблено ряд заходів щодо недопущення розвитку цієї ситуації і мінімізувати ці втрати", - додав він.

Нагадаємо

Вранці 18 березня ракети російських окупантів вдарили по території в районі аеропорту Львова.

Українські Національні Новини

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