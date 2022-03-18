Україна розробила план, щоб мінімізувати загрозу ураження ракетами цивільних – Сухопутні війська
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Генеральним штабом, і Збройними Силами розроблено низку заходів, які мають звести до мінімуму можливість ураження ракетами цивільного населення. Про це у п'ятницю заявив на брифінгу Заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ бригадний генерал Олександр Грузевич, передає кореспондент УНН.
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"На сьогодні два основних напрямки, з яких противник наносить ракетні удари – це зі сторони Чорного моря і зі сторони Білорусі… Наразі розроблена ефективна система, ми намагаємось відслідковувати і знищувати ракети на підльоті. Але не завжди ця система зпрацьовує. Тому що, якщо ракета низької траекторії, то дуже важко її відслідкувати. Зараз розроблено низку заходів, які на сьогодні унеможливлять нанесення ударів, зведуть до мінімуму можливість ураження ракетами цивільного населення", - сказав Грузевич.
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З його слів, тактика, яку зараз обрав ворог – це тактика залякування. Він повністю провалив свої завдання, так званий бліцкріг, тому зараз йде шляхом нанесення потужних ракетних ударів по цивільних об'єктах, по всій інфрастрктурі. Вони його називають "вогонь на виматування", каже замначальника штабу.
"Зараз і Генеральним штабом, і Збройними Силами розроблено ряд заходів щодо недопущення розвитку цієї ситуації і мінімізувати ці втрати", - додав він.
Нагадаємо
Вранці 18 березня ракети російських окупантів вдарили по території в районі аеропорту Львова.