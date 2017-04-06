Украина рассчитывает на более тесное сотрудничество с НАТО - А.Парубий
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Украина рассчитывает на более активное сотрудничество с НАТО и на членство в альянсе. Об этом на совместном брифинге с президентом Парламентской Ассамблеи НАТО сообщил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.
“Украина очень рассчитывает на еще более тесное и активное сотрудничество с НАТО, потому что мы все убеждены в твердости решения саммита НАТО, что Украина будет членом НАТО”, — сказал А.Парубий.
Как сообщал УНН, Парубий призвал ПА НАТО принять резолюцию по российской агрессии против Украины и Грузии.