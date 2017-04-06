Украина рассчитывает на более тесное сотрудничество с НАТО - А.Парубий

“Украина очень рассчитывает на еще более тесное и активное сотрудничество с НАТО, потому что мы все убеждены в твердости решения саммита НАТО, что Украина будет членом НАТО”, — сказал А.Парубий.

Как сообщал УНН, Парубий призвал ПА НАТО принять резолюцию по российской агрессии против Украины и Грузии.