Україна розраховує на більш тісну співпрацю з НАТО - А.Парубій
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Україна розраховує на більш активну співпрацю з НАТО і на членство в альянсі. Про це на спільному брифінгу із президентом Парламентської Асамблеї НАТО повідомив голова Верховної Ради Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.
“Україна дуже розраховує на ще більш тісну і активну співпрацю з НАТО, бо ми всі переконані в твердості рішення саміту НАТО, що Україна буде членом НАТО”, — сказав А.Парубій.
Як повідомляв УНН, А.Парубій закликав ПА НАТО ухвалити резолюцію щодо російської агресії проти України і Грузії.