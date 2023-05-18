Украина начала импорт электричества на фоне вечерних пиков потребления

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КИЕВ. 18 мая. УНН. Ракетные атаки рф не нанесли разрушений магистральным сетям, но повреждены распределительные сети в Хмельницкой области. Из-за обстрелов есть обесточивания в 5 областях. Вчера вечером ограничения не применялись, для покрытия вечернего пика задействованы все имеющиеся резервы мощности. Украинцев призывают экономить электроэнергию в вечерние часы. При этом сегодня будет продолжаться небольшой импорт из Словакии. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Детали

"Вечерние и ночные массированные ракетные и дроновые атаки россиян по Украине не нанесли новых повреждений энергетической инфраструктуре магистральных сетей. В то же время в результате обстрелов есть повреждения в сетях операторов систем распределения (облэнерго), в частности в Хмельницкой области. Также приграничных и прифронтовых территориях в результате интенсивных обстрелов обесточены ряд потребителей в Херсонской, Николаевской, Харьковской, Донецкой и Запорожской областях", - сообщили в компании.

Как отмечается, ремонтные бригады облэнерго восстанавливают питание.

"Вчера при прохождении вечернего пика ограничения потребления не применялись. Для обеспечения потребления электроэнергии были задействованы все имеющиеся резервы мощности на гидро- и тепловых электростанциях", - указали тем временем в Укрэнерго.

При этом отмечается, что "на данный момент производство электроэнергии достаточно для покрытия потребления".

"Сегодня днем в течение трех часов будет продолжаться небольшой импорт из Словакии", - сообщили в Укрэнерго.

Также указано, что "в ночные и дневные часы, когда в энергосистеме есть избыток мощности и снижено потребление, продолжается экспорт в Молдову и Польшу".

"В то же время сегодня в вечерние часы прогнозируется такой же уровень потребления, как и вчера, для покрытия которого будут задействованы все имеющиеся резервы мощности. Ремонтная кампания на электростанциях продолжается. Помочь энергосистеме стабильно работать может экономное потребление. Особенно призываем всех уменьшить использование электроэнергии с 19:00 до 22:00", - указали в Укрэнерго.

Напомним

Вследствие ночного массированного обстрела есть попадания в объекты энергетической инфраструктуры, без света остались более 20 населенных пунктов. Также ночью отключилась межгосударственная линия электропередачи с Венгрией, место повреждения - на территории Венгрии, идет ремонт.

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