Україна розпочала імпорт електрики на тлі вечірніх піків споживання
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Ракетні атаки рф не завдали руйнувань магістральним мережам, але пошкоджені розподільчі мережі на Хмельниччині. Через обстріли є знеструмлення у 5 областях. Учора ввечері обмеження не застосовувалися, для покриття вечірнього піку задіяні всі наявні резерви потужності. Українців закликають економити електроенергію у вечірні години. При цьому сьогодні триватиме невеликий імпорт зі Словаччини. Про це повідомили в НЕК "Укренерго", пише УНН.
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"Вечірні та нічні масовані ракетні та дронові атаки росіян по Україні не завдали нових пошкоджень енергетичній інфраструктурі магістральних мереж. Водночас внаслідок обстрілів є пошкодження у мережах операторів систем розподілу (обленерго), зокрема на Хмельниччині. Також прикордонних та прифронтових територіях внаслідок інтенсивних обстрілів знеструмлені низка споживачів на Херсонщині, Миколаївщині, Харківщині, Донеччині та Запоріжжі", - повідомили у компанії.
Як зазначається, ремонтні бригади обленерго відновлюють живлення.
"Вчора при проходженні вечірнього піку обмеження споживання не застосовувались. Для забезпечення споживання електроенергії були задіяні всі наявні резерви потужності на гідро та теплових електростанціях", - вказали тим часом в Укренерго.
При цьому зазначається, що "наразі виробництво електроенергії достатньо для покриття споживання".
"Сьогодні вдень упродовж трьох годин триватиме невеликий імпорт зі Словаччини", - повідомили в Укренерго.
Також вказано, що "в нічні та денні години, коли в енергосистемі є надлишок потужності і знижене споживання, продовжується експорт до Молдови та Польщі".
"Водночас сьогодні у вечірні години прогнозується такий же рівень споживання, як і вчора, для покриття якого будуть задіяні всі наявні резерви потужності. Ремонтна кампанія на електростанціях триває. Допомогти енергосистемі стабільно працювати може ощадливе споживання. Особливо закликаємо всіх зменшити використання електроенергії з 19:00 до 22:00", - вказали в Укренерго.
Нагадаємо
Внаслідок нічного масованого обстрілу є влучання в об’єкти енергетичної інфраструктури, без світла залишилися понад 20 населених пунктів. Також уночі відключилася міждержавна лінія електропередачі з Угорщиною, місце пошкодження - на території Угорщини, іде ремонт.