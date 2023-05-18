Україна розпочала імпорт електрики на тлі вечірніх піків споживання

КИЇВ. 18 травня. УНН. Ракетні атаки рф не завдали руйнувань магістральним мережам, але пошкоджені розподільчі мережі на Хмельниччині. Через обстріли є знеструмлення у 5 областях. Учора ввечері обмеження не застосовувалися, для покриття вечірнього піку задіяні всі наявні резерви потужності. Українців закликають економити електроенергію у вечірні години. При цьому сьогодні триватиме невеликий імпорт зі Словаччини. Про це повідомили в НЕК "Укренерго", пише УНН.