Украина начала эвакуацию своих дипломатов из Москвы
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Министерство иностранных дел Украины начало эвакуацию украинских дипломатов из посольства в Москве. Об этом говорится в заявлении пресс-службы МИД, пишет УНН.
Цитата
“МИД Украины также отозвало в Киев временного поверенного в делах Украины в Российской Федерации Василия Покатила для проведения консультаций и начала эвакуации украинского посольства в Москве”, - сообщили в министерстве.
Детали
По данным ведомства, консульские учреждения Украины на территории РФ в настоящее время продолжают работать в штатном режиме.
Сегодня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.
Контекст
24 февраля в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе и призвал украинских военных сдать оружие.
Зеленский заявил о введении военного положения на всей территории Украины.
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о начале захватнической войны против Украины.