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15 марта, 19:03 • 99435 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 128208 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 115760 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 109958 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 100724 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 97219 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 84844 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 118225 просмотра

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Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Украина начала эвакуацию своих дипломатов из Москвы

Украина начала эвакуацию своих дипломатов из Москвы

Киев • УНН

 • 265697 просмотра

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Министерство иностранных дел Украины начало эвакуацию украинских дипломатов из посольства в Москве. Об этом говорится в заявлении пресс-службы МИД, пишет УНН.

Цитата

“МИД Украины также отозвало в Киев временного поверенного в делах Украины в Российской Федерации Василия Покатила для проведения консультаций и начала эвакуации украинского посольства в Москве”, - сообщили в министерстве.

Детали

По данным ведомства, консульские учреждения Украины на территории РФ в настоящее время продолжают работать в штатном режиме.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.

Контекст

24 февраля в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе и призвал украинских военных сдать оружие.

Зеленский заявил о введении военного положения на всей территории Украины.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о начале захватнической войны против Украины.

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