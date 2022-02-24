Україна розпочала евакуацію своїх дипломатів з Москви
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Міністерство закордонних справ України розпочало евакуацію українських дипломатів з посольства в Москві. Про це йдеться в заяві пресслужби МЗС, пише УНН.
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“МЗС України також відкликало до Києва тимчасового повіреного у справах України в Російській Федерації Василя Покотила для проведення консультацій і розпочало евакуацію українського посольства в Москві”, - повідомили в міністерстві.
Деталі
За даними відомства, консульські установи України на території РФ наразі продовжують працювати в штатному режимі.
Сьогодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією.
Контекст
24 лютого о 5:00 президент РФ Володимир Путін оголосив про початок військової операції на Донбасі і закликав українських військових скласти зброю.
Зеленський заявив про введення воєнного стану на всій території України.
Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про початок загарбницької війни проти України.