Украина ратифицировала два протокола Конвенции о защите прав человека

В сообщении АПУ отмечается, что ратификация этих протоколов свидетельствует приверженность Украины идеям и целям Конвенции, а также подтверждает намерение Украины активно участвовать в реформировании Европейского суда по правам человека с целью повышения его эффективности.

В пресс-службе сообщили, что протокол № 15 вступает в силу в первый день месяца, следующего после истечения трехмесячного срока с даты, когда все Высокие Договаривающиеся Стороны Конвенции по защите прав человека и основных свобод выразили согласие быть связанными этим протоколом, кроме статьи 4, которая вступает в действие через шесть месяцев с даты вступления в силу прокола № 15.

В то же время, отметили в АПУ, протокол №16 также вступает в силу в первый день месяца, следующего по истечении трехмесячного срока с даты, на которую десять Высоких Договаривающихся Сторон Конвенции дали свое согласие быть связанными этим протоколом.

По информации на 6 сентября текущего года, добавили в пресс-службе, протокол № 15 подписали 45 государств, 35 из них выразили согласие быть связанными этим протоколом. Протокол № 16 - подписали 18 государств, восемь выразили согласие на его обязательность для них.