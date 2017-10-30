Украина ратифицировала два протокола Конвенции о защите прав человека

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 36598 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101151 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 153923 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115412 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115917 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112204 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104051 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106994 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103502 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152969 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Украина ратифицировала два протокола Конвенции о защите прав человека

Украина ратифицировала два протокола Конвенции о защите прав человека

Киев  •  УНН

 • 13605 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о "О ратификации протоколов № 15 и № 16 Конвенции о защите прав человека и основных свобод", передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Администрации Президента.

 

В сообщении АПУ отмечается, что ратификация этих протоколов свидетельствует приверженность Украины идеям и целям Конвенции, а также подтверждает намерение Украины активно участвовать в реформировании Европейского суда по правам человека с целью повышения его эффективности.

В пресс-службе сообщили, что протокол № 15 вступает в силу в первый день месяца, следующего после истечения трехмесячного срока с даты, когда все Высокие Договаривающиеся Стороны Конвенции по защите прав человека и основных свобод выразили согласие быть связанными этим протоколом, кроме статьи 4, которая вступает в действие через шесть месяцев с даты вступления в силу прокола № 15.

В то же время, отметили в АПУ, протокол №16 также вступает в силу в первый день месяца, следующего по истечении трехмесячного срока с даты, на которую десять Высоких Договаривающихся Сторон Конвенции дали свое согласие быть связанными этим протоколом.

По информации на 6 сентября текущего года, добавили в пресс-службе, протокол № 15 подписали 45 государств, 35 из них выразили согласие быть связанными этим протоколом. Протокол № 16 - подписали 18 государств, восемь выразили согласие на его обязательность для них.

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