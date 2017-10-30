Україна ратифікувала два протоколи Конвенції про захист прав людини

У повідомленні АПУ зазначається, що ратифікація цих протоколів засвідчує прихильність України до ідей і цілей Конвенції, а також підтверджує намір України брати активну участь у реформуванні Європейського суду з прав людини з метою підвищення його ефективності.

У прес-службі поінформували, що протокол № 15 набирає чинності у перший день місяця, що наступає після закінчення тримісячного терміну від дати, коли всі Високі Договірні Сторони Конвенції із захисту прав людини та основоположних свобод висловили згоду на обов’язковість для них цього протоколу, крім статті 4, яка вступає в дію через шість місяців з дати набрання чинності проколу № 15.

Водночас, зауважили в АПУ, протокол №16 також набирає чинності в перший день місяця, що слідує після завершення тримісячного терміну від дати, на яку десять Високих Договірних Сторін Конвенції виклали свою згоду на обов’язковість для них цього протоколу.

За інформацією на 6 вересня поточного року, додали у прес-службі, протокол № 15 підписали 45 держав, 35 з них висловили згоду на обов’язковість для них цього протоколу. Протокол № 16 – підписали 18 держав, вісім висловили згоду на його обов’язковість для них.