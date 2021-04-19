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Украина прошла пик заболеваемости третьей волны COVID-19 - Степанов

Украина прошла пик заболеваемости третьей волны COVID-19 - Степанов

Киев  •  УНН

 • 25757 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. В Украине стабилизировалась ситуация с COVID-19. Пик заболеваемости коронавирусом пройден. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24", передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Если мы посмотрим на ситуацию, которая есть сейчас, вы видите, что мы имеем положительную динамику, мы росли, как прогнозировал Минздрав до середины апреля, затем ситуация стабилизировалась. Сейчас количество больных, как показывает статистика пошла вниз. Если сравнивать неделю к неделе, то минус 14 тыс. за неделю... ", - сказал Степанов.

По его словам, Украина прошла пиковое заболевание COVID-19.

"Мы прошли пиковое заболевание. Пик заболеваемости COVID-1 ... Это третья волна, я считаю, что мы прошли и дальше мы будем идти на снижение заболевших", - добавил министр.

Дополнение

Степанов также заявил, что в Министерстве здравоохранения ожидают, что после Пасхи, через 3-4 недели произойдет рост количества больных COVID-19.

Ранее Степанов сообщал, что ситуация с коронавирусом в Украине постепенно стабилизируется - эпидемия идет на спад.

В Украине зафиксировано уже 1,953 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 18 апреля, - 6,5 тысячи, традиционное уменьшение количества случаев на выходных. Болезнь унесла жизни уже 40 тысяч украинцев, за сутки - 214 летальных случаев.

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