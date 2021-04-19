Україна пройшла пік захворюваності третьої хвилі COVID-19 – Степанов

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"Якщо ми подивимося на ситуацію, яка є зараз, ви бачите, що ми маємо позитивну динаміку, що ми росли, як прогнозував МОЗ до середини квітня, потім ситуація стабілізувалася. Зараз кількість хворих, як показує статистика пішла вниз. Якщо порівнювати тиждень до тижня, то мінус 14 тис. за минулий тиждень...", - сказав Степанов.

За його словами, Україна пройшла пікове захворювання на COVID-19.

"Ми пройшли пікове захворювання. Пік захворюваності на COVID-19…Це третя хвиля, я вважаю, що ми пройшли й далі ми будемо йти на зниження захворівших", - додав міністр.

Доповнення

Степанов також заявив, що у Міністерстві охорони здоров'я очікують, що після Великодня, через 3-4 тижні відбудеться зростання кількості хворих на COVID-19.

Раніше Степанов повідомляв, що ситуація із коронавірусом в Україні поступово стабілізується — епідемія іде на спад.

В Україні зафіксовано вже 1,953 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 18 квітня, - 6,5 тисячі, традиційне зменшення кількості випадків на вихідних. Хвороба забрала життя вже 40 тисяч українців, за добу - 214 летальних випадків.