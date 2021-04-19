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У МОЗ очікують зростання захворюваності на COVID-19 після Великодня

У МОЗ очікують зростання захворюваності на COVID-19 після Великодня

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. У Міністерстві охорони здоров'я очікують, що після Великодня, через 3-4 тижні відбудеться зростання кількості хворих на COVID-19. Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов у ефірі телеканалу "Україна 24", передає кореспондент УНН.

Цитата:

"У будь-якому випадку ми чекаємо ще після Великодня, через 3-4 тижні зростання кількості хворих. Я зараз не можу сказати до якої міри буде це зростання. Треба буде дивитися, як пройдуть свята, там не просто Великдень, а низка свят, з 1 травня по 10 травня – це супроводжується мобільністю населення… З точки зору епідеміології це додасть захворюваності", - сказав Степанов.

Також він прокоментував обмеження на Великдень.

"З приводу обмежень на Великдень. Я вважаю, що ми повинні дотримуватися тих правил, які у нас встановлені, і вони так само повинні дотримуватися на Великдень. Тоді ми не будемо бачити серйозних спалахів COVID-19. Я не анонсував ніяких особливих режимів, я кажу про те, що регіон буде перебувати, наприклад, на "червоному" рівні, то повинні діяти всі обмеження, які існують в "червоному" рівні", - пояснив Степанов.

Доповнення

Раніше Степанов прокоментував можливість ввести посилені обмеження на Великдень і на травневі свята через коронавірус. Він заявляв, що буде запроваджено "особливий режим".

Також Степанов повідомляв, що ситуація із коронавірусом в Україні поступово стабілізується — епідемія іде на спад.

В Україні зафіксовано вже 1,953 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 18 квітня, - 6,5 тисячі, традиційне зменшення кількості випадків на вихідних. Хвороба забрала життя вже 40 тисяч українців, за добу - 214 летальних випадків.

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