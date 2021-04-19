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В Минздраве ожидают роста заболеваемости COVID-19 после Пасхи

В Минздраве ожидают роста заболеваемости COVID-19 после Пасхи

Киев  •  УНН

 • 16481 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. В Министерстве здравоохранения ожидают, что после Пасхи, через 3-4 недели произойдет рост количества больных COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24", передает корреспондент УНН.

Цитата:

"В любом случае мы ждем еще после Пасхи, через 3-4 недели рост количества больных. Я сейчас не могу сказать в какой степени этот рост. Надо будет смотреть, как пройдут праздники, там не просто Пасха, а череда праздников, с 1 мая по 10 мая - это сопровождается мобильностью населения... С точки зрения эпидемиологии это придаст заболеваемости", - сказал Степанов.

Также он прокомментировал ограничения на Пасху.

"По поводу ограничений на Пасху. Я считаю, что мы должны придерживаться тех правил, которые у нас установлены, и они так же должны соблюдаться на Пасху. Тогда мы не будем видеть серьезных вспышек COVID-19. Я не анонсировал никаких особых режимов, я говорю о том, что регион будет находиться, например, на "красном" уровне, то должны действовать все ограничения, которые существуют на "красном" уровне", - пояснил Степанов.

Дополнение

Ранее Степанов прокомментировал возможность ввести усиленные ограничения на Пасху и на майские праздники из-за коронавируса. Он заявлял, что будет введен "особый режим".

Также Степанов сообщал, что ситуация с коронавирусом в Украине постепенно стабилизируется - эпидемия идет на спад.

В Украине зафиксировано уже 1,953 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 18 апреля, - 6,5 тысячи, традиционное уменьшение количества случаев на выходных. Болезнь унесла жизни уже 40 тысяч украинцев, за сутки - 214 летальных случаев.

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