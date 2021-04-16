Степанов розповів, чи буде посилення карантинних обмежень на травневі свята

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Степанов додав, що британський і південноафриканський штами коронавірусу "зверхагресивні", а перебіг хвороби дуже важкий.

"Для нас важливо, щоб виконувалися ті обмеження, які є. Звичайно, буде особливий режим, ми будемо просити, звертатися до громадян, щоб вже почали обмежували контакти по можливості, триматися подалі від великих скупчень людей", - заявив Степанов.

В Україні вже дві області вийшли з "червоної" зони карантину - Івано-Франківська та Закарпатська, і в цілому по країні фіксується поліпшення епідеміологічної ситуації з COVID-19.

При цьому він наголошує на важливості, щоб введені обмежувальні заходи дотримувалися повною мірою всіма громадянами.

"Ми зараз в Києві бачимо позитивну динаміку, як і в цілому по країні. Два тижні тому я говорив, що ми 15 квітня вийдемо на пік", - зазначив глава МОЗ.

За його словами, щоб у Києві тривала позитивна динаміка і "щоб ми 30 квітня зробили пом'якшення карантину" - потрібно не порушувати чинні обмежувальні заходи.

"Усе залежить від нас усіх, без перебільшення. Якщо одна частина киян дотримується встановлених правил, а інша - ні, тоді досить важко знизити рівень захворюваності та госпіталізації", - сказав Степанов.

Нагадаємо

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що ситуація із коронавірусом в Україні поступово стабілізується — епідемія іде на спад.

В Україні зафіксовано вже 1,921 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 16 квітня, — 17 479, найбільша цифра з початку тижня. Високий показник летальних випадків за добу — 438. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 609), Харківській (1 377), Львівській (1 365), Дніпропетровській (1332) та Одеській (1315) областях.