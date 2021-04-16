Степанов рассказал, будет ли усиление карантинных ограничений на майские праздники
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов прокомментировал возможность ввести усиленные ограничения на Пасху и на майские праздники из-за коронавируса. По его словам, будет введен "особый режим". Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24", передает УНН.
Детали
Степанов добавил, что британский и южноафриканский штаммы коронавируса "сверхагресивны", а течение болезни очень тяжелое.
"Для нас важно, чтобы выполнялись те ограничения, которые есть. Конечно, будет особый режим, мы будем просить, обращаться к гражданам, чтобы уже начали ограничивать контакты по возможности, держаться подальше от больших скоплений людей", - заявил Степанов.
В Украине уже две области вышли из "красной" зоны карантина - Ивано-Франковская и Закарпатская, и в целом по стране фиксируется улучшение эпидемиологической ситуации по COVID-19.
При этом он подчеркивает важность, чтобы введеные ограничительные мероприятия придерживались в полной мере всеми гражданами.
"Мы сейчас в Киеве видим положительную динамику, как и в целом по стране. Две недели назад я говорил, что мы 15 апреля выйдем на пик", - отметил глава Минздрава.
По его словам, чтобы в Киеве продолжалась положительная динамика и "чтобы мы 30 апреля сделали смягчение карантина" - нужно не нарушать действующие ограничительные меры.
"Все зависит от нас всех, без преувеличения. Если одна часть киевлян придерживается установленных правил, а другая - нет, тогда достаточно трудно снизить уровень заболеваемости и госпитализации", - сказал Степанов.
Напомним
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что ситуация с коронавирусом в Украине постепенно стабилизируется - эпидемия идет на спад.
В Украине зафиксировано уже 1,921 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 16 апреля, - 17 479, самая большая цифра с начала недели. Высокий показатель летальных случаев за сутки - 438. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1 609), Харьковской (1 377), Львовской (1 365), Днепропетровской (1 332) и Одесской (1 315) областях.