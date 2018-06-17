Украина провела первый спарринг перед летним отбором к ЧМ-2019 по баскетболу

Украина удачно начала матч — быстрые 8 очков в “краске” набрали Бобров и Петров, кроме которых в старте также вышли Лукашов, Пустозвонов и Конев. Но в дебюте наши ребята дали сопернику слишком много свободы на дуге. Последний рывок в четверти было за гостями: как только украинцы вновь сделали акцент на атаки через трехсекундную, где работали уже Пустовой и Зайцев, лидерство сразу вернулось к команде Мурзина.

Во второй четверти команды существенно уменьшили результативность: за всю десятиминутку украинцы набрали лишь 6 баллов, а чехи — 10, поэтому на большой перерыв за 3-очковой преимущества пошли уже подопечные Гинзбурга. Гости сбились на дальние броски и такое изменение вектора атаки оказалась неоправданной, ведь тотальное большинство результативных атак у команды Мурзина были именно в “краске”. Бросковая статистика после первой половины говорит само за себя: 8/11 — двухочковые, 2/17 — трехочковые.

Вторая половина началась с третьего фола Пустового, в связи с чем центровой получил незапланированный отдых. Именно эта четверть стала решающей в этом матче. Рывок 11:2 от Чехии за 4 минуты только стал началом удачного 10-минутного отрезка хозяев, который они выиграли “+19”. Поэтому мужская национальная команда потерпела поражение в первом контрольном поединке, уступив со счетом 68:80.

Статистика украинских игроков: Лукашов 5+8 подборов +4 передачи — 3 потери, Пустозвонов 4, Конев 0+3 передачи, Бобров 8+4 подбора, Петров 4+5 подборов — старт, Пустовой 20+2 блок-шота, Мишула 11+3 подбора, Зайцев 8+6 подборов, Рябчук 5, Крутоус 2, Беликов 1, Конате 0.

Примечательно, что в состоянии украинский не выступал ряд основных исполнителей среди которых капитан Вячеслав Кравцов, а также Сергей Гладырь, Александр Липовый и Юджин Джетер.

Добавим, что с 20 по 24 июня подопечные Мурзина сыграют две контрольные игры с Израилем после чего 28-го числа будут проводить игру в отбора с Турцией.