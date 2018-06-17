Україна провела перший спаринг перед літнім відбором до ЧС-2019 з баскетболу

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Київ • УНН

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КИЇВ. 17 червня. УНН. Чоловіча збірна України програла національній команді Чехії в контрольному поєдинку, який відбувся в Німбурку та був приуроченим підготовці до продовження відбіркового циклу на чемпіонат світу з баскетболу 2019-го року, передає УНН з посиланням на ФБУ.

Україна вдало розпочала матч — швидкі 8 очок у “фарбі” набрали Бобров та Петров, окрім яких у старті також вишли Лукашов, Пустозвонов і Конєв. Але у дебюті наші хлопці дали супернику занадто багато свободи на дузі. Останній ривок у чверті був за гостями: як тільки українці знов зробили акцент на атаки через трисекундну, де працювали вже Пустовий і Зайцев, лідерство відразу повернулось до команди Мурзіна.

У другій чверті команди суттєво зменшили результативність: за усю десятихвилинку українці набрали лише 6 балів, а чехи — 10, тож на велику перерву за 3-очкової переваги пішли вже підопічні Гінзбурга. Гості збились на дальні кидки і така зміна вектору атаки виявилась невиправданою, адже тотальна більшість результативних атак у команди Мурзіна були саме у “фарбі”. Кидкова статистика після першої половини говорить сама за себе: 8/11 — двоочкові, 2/17 — триочкові.

Друга половина розпочалась з третього фолу Пустового, у зв’язку із чим центровий отримав незапланований відпочинок. Саме ця чверть стала вирішальною у цьому матчі. Ривок 11:2 від Чехії за 4 хвилини лише став початком вдалого 10-хвилинного відрізку господарів, який вони виграли “+19”. Тож чоловіча національна команда зазнала поразки у першому контрольному поєдинку, поступившись з рахунком 68:80.

Статистика українських гравців: Лукашов 5 + 8 підбирань + 4 передачі — 3 втрати, Пустозвонов 4, Конєв 0 + 3 передачі, Бобров 8 + 4 підбирання, Петров 4 + 5 підбирань — старт, Пустовий 20 + 2 блок-шоти, Мішула 11 + 3 підбирання, Зайцев 8 + 6 підбирань, Рябчук 5, Крутоус 2, Беліков 1, Конате 0.

Примітно, що у стані українців не виступав ряд основних виконавців серед яких капітан В’ячеслав Кравцов, а також Сергій Гладир, Олександр Липовий і Юджин Джетер.

Додамо, що з 20 по 24 червня підопічні Мурзіна зіграють дві контрольні гри з Ізраїлем після чого 28-го числа будуть проводити гру відбору з Туреччиною.

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