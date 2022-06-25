Украина предлагает поставлять в Германию электроэнергию из своих АЭС

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Киев • УНН

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КИЕВ. 25 июня. УНН. Министр энергетики Украины Германа Галущенко считает, что электроэнергия, производимая атомными электростанциями Украины, может помочь Германии справиться с энергетическим кризисом, вызванным резким сокращением поставок российского газа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Wirtschaftswoche.

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Министр в статье в немецком издании назвал намерение Германии отказаться от российских источников энергии “геракловой задачей”, и подчеркнул, что Киев готов оказать Берлину поддержку.

Галущенко заявил, что несмотря на войну, украинская энергетика продолжает стабильно работать. Более 50% электричества в Украине производят атомные электростанции, которых в Германии почти нет. С 16 марта 2022 года Украина присоединилась к общеевропейской энергетической сети и может поставлять электроэнергию на европейский рынок.

Министр также отметил, что Украина, особенно ее южные регионы, являются привлекательными с точки зрения развития экологически чистой энергетики — прежде всего солнечной и ветровой. Он выразил надежду, что теперь, когда Украина приобрела статус кандидата в члены Евросоюза, она сможет активнее развивать сотрудничество с Европой в этом направлении.

Напомним

Украина помогает Молдове снизить зависимость от российской электроэнергии с непризнанного “Приднестровья”. 

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