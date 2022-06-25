Україна пропонує постачати до Німеччини електроенергію зі своїх АЕС

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Міністр у статті в німецькому виданні назвав намір Німеччини відмовитися від російських джерел енергії “геракловим завданням”, і наголосив, що Київ готовий надати Берліну підтримку.

Галущенко заявив, що незважаючи на війну, українська енергетика продовжує стабільно працювати. Понад 50% електрики в Україні виробляють атомні електростанції, яких у Німеччині майже немає. З 16 березня 2022 року Україна приєдналася до загальноєвропейської енергетичної мережі і може постачати електроенергію на європейський ринок.

Міністр також зазначив, що Україна, особливо її південні регіони, є привабливими з погляду розвитку екологічно чистої енергетики — насамперед сонячної і вітрової. Він висловив сподівання, що тепер, коли Україна набула статусу кандидата в члени Євросоюзу, вона зможе активніше розвивати співпрацю з Європою в цьому напрямку.

Нагадаємо

Україна допомагає Молдові знизити залежність від російської електроенергії з невизнаного “Придністров’я”.