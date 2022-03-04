Украина предлагала российской делегации установить бесполетную зону вокруг АЭС – Арахамия

Цитата

"Мы на переговорах предлагали сделать бесполетную зону и бесконфликтную зону в радиусе 30 километров, чтобы не добивала артиллерия, вокруг всех ядерных объектов. Пока военные с их стороны не подтвердили, сказали, что вместе контролируют Чернобыль, охраняют и тому подобное. И тут же произошло Запорожье, дальше может произойти Южно-Украинская АЭС, например, в Николаевской области тоже идут большие бои. Поэтому мы считаем, что этот факт - это конкретная международная угроза ядерного терроризма на этих объектах", - заявил Арахамия.

Добавим

Давид Арахамия также заявил, что кадыровцы во время обстрелов Запорожской АЭС убили нескольких сотрудников.