Во время штурма Запорожской АЭС погибли трое украинских военных - Энергоатом

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"Потери украинских военных после ночного штурма Запорожской АЭС: погибших - 3, раненых - 2, в том числе 1 в тяжелом состоянии. Героические защитники станции обезвредили один танк врага со всем экипажем. Персонал станции не пострадал", - говорится в сообщении.

Контекст

По сообщению ОГА, 4 марта 2022 года военными силами Российской Федерации осуществлен обстрел площадки Запорожской АЭС. По информации Запорожской АЭС, кадыровцы ворвались на Запорожскую АЭС и вели бой с нацгвардейцами.

В результате обстрелов возник пожар на территории ЗАЭС. По состоянию на 6:20 силами подразделений ГСЧС Украины пожар ликвидирован.

Площадка Запорожской АЭС захвачена российскими оккупантами, энергоблоки сохраняют целостность, указали в ОГА.