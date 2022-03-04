Україна пропонувала російській делегації встановити безпольотну зону навколо АЕС – Арахамія
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Українська делегація на переговорах з Росією пропонувала встановити безпольотну і безконфліктну зону навколо атомних електростанцій для забезпечення захист ядерних об'єктів від обстрілів. Про це під час брифінгу повідомив член української делегації, глава фракції “Слуга народу” Давид Арахамія, передає УНН.
Цитата
"Ми на переговорах пропонували зробити безпольотну зону і безконфліктну зону в радіусі 30 кілометрів, щоб не добивала артилерія, навколо всіх ядерних об'єктів. Поки військові з їхнього боку не підтвердили, сказали, що разом контролюють Чорнобиль, охороняють тощо. І тут же сталося Запоріжжя, далі може статися Южно-Українська АЕС, наприклад, в Миколаївській області теж йдуть великі бої. Тому ми вважаємо, що цей факт - це конкретна міжнародна загроза ядерного тероризму на цих об'єктах", - заявив Арахамія.
Додамо
Давид Арахамія також заявив, що кадирівці під час обстрілів Запорізької АЕС вбили кількох співробітників.