Украина примет первый международный теннисный турнир после карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. На территории Украины состоится первый международный теннисный турнир после приостановления сезона из-за пандемии коронавируса, сообщает УНН со ссылкой на сайт “Большого тенниса Украины”.
С 31 августа по 6 сентября в Новомосковске (село Хащевое) на территории загородного клуба “Lake Park” пройдет международный теннисный турнир ITF с призовым фондом в 15 тыс. долл.
Список заявленных игроков на “Lake Park Open” станет известен после 13 августа.
Примечательно, что это будет первый теннисный турнир в Украине после паузы в сезоне, который начался в марте этого года. Восстановление мужских и женских турниров ITF запланировано на 17 августа.
Напомним, Элина Свитолина одержала победу на турнире в Берлине.