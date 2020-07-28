Україна прийме перший міжнародний тенісний турнір після карантину

З 31 серпня по 6 вересня в Новомосковську (село Хащеве) на території заміського клубу “Lake Park” пройде міжнародний тенісний турнір ITF з призовим фондом в 15 тис. дол.

Список заявлених гравців на “Lake Park Open” стане відомий після 13 серпня.

Примітно, що це буде перший тенісний турнір в Україні після паузи в сезоні, яка почалася в березні цього року. Відновлення чоловічих і жіночих турнірів ITF заплановано на 17 серпня.

Нагадаємо, Еліна Світоліна здобула перемогу на турнірі у Берліні.