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Україна прийме перший міжнародний тенісний турнір після карантину

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 липня. УНН. На території України відбудеться перший міжнародний тенісний турнір після призупинення сезону через пандемію коронавірусу, повідомляє УНН з посиланням на сайт “Великого тенісу України”.

З 31 серпня по 6 вересня в Новомосковську (село Хащеве) на території заміського клубу “Lake Park” пройде міжнародний тенісний турнір ITF з призовим фондом в 15 тис. дол.

Список заявлених гравців на “Lake Park Open” стане відомий після 13 серпня.

Примітно, що це буде перший тенісний турнір в Україні після паузи в сезоні, яка почалася в березні цього року. Відновлення чоловічих і жіночих турнірів ITF заплановано на 17 серпня.

Нагадаємо, Еліна Світоліна здобула перемогу на турнірі у Берліні.

Українські Національні Новини

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