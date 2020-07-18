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Світоліна здобула титул переможниці виставкового тенісного турніру в Берліні

Світоліна здобула титул переможниці виставкового тенісного турніру в Берліні

Київ • УНН

 • 12530 перегляди

КИЇВ. 18 липня. УНН. Перший номер жіночої збірної України з тенісу Еліна Світоліна виграла виставковий турнір "Bett 1 Aces", що пройшов в Берліні, передає кореспондент УНН.

У першому сеті протистояння із 12-ю ракеткою світу Петрою Квітовою відбулося одразу п’ять брейків більшість з яких в активі чешки — 6:3 на її користь. У другій партії українка повела з брейком та довела її до перемоги — 6:1. У вирішальному тай-брейку до 10-ти виграш також супроводжував Світоліну — 10:5.

Примітно, що матч повинен відбутися ще 15 липня на трав’яному покритті, але через дощ поєдинок провели сьогодні на харді.

Додамо, що Світоліна і Квітова продовжать свій виступ на цьому ж хардовому корті, де обидві вступлять в боротьбу з півфіналу в рамках другого міні-турніру в Німеччині.

Українські Національні Новини

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