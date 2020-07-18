Свитолина получила титул победительницы выставочного турнира в Берлине
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Первый номер женской сборной Украины по теннису Элина Свитолина выиграла выставочный турнир “Bett 1 Aces”, прошедший в Берлине, передает корреспондент УНН.
В первом сете противостояния с 12-й ракеткой мира Петрой Квитовой произошло сразу пять брейков большинство из которых в активе чешки — 6:3 в ее пользу. Во второй партии украинка повела с брейком и довела ее до победы — 6:1. В решающем тай-брейке до 10-ти выигрыш также сопровождал Свитолину — 10:5.
Примечательно, что матч должен состояться еще 15 июля на травяном покрытии, но из-за дождя поединок провели сегодня на харде.
Добавим, что Свитолина и Квитова продолжат свое выступление на этом же хардовом корте, где обе вступят в борьбу с полуфинала в рамках второго мини-турнира в Германии.