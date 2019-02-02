Украина при ОБСЕ: оккупационные структуры на Донбассе должны прекратить существование
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Незаконные структуры российской оккупационной администрации на Донбассе должны прекратить свое существование. Об этом сообщается в Twitter украинской миссии ОБСЕ, передает УНН.
“Незаконные структуры российской оккупационной администрации на Донбассе, связанные с проводимыми РФ фейковых и незаконными так называемыми „выборами“ 11 ноября 2018 года, должны прекратить свое существование. Без этого остается невозможным любой дальнейший прогресс в выполнении политических положений Минских соглашений”, — говорится в сообщении.
Напоминаем, предложен новый план мирного урегулирования ситуации на востоке Украины (“план Сайдика”) предусматривает фактическую легитимизацию “Л/ДНР” из-за якобы временного сотрудничества с ними переходной администрации. В этом плане есть ссылки, что переходная администрация будет работать не только с избранными органами местного самоуправления, а также с административными структурами, действующими до сих пор.