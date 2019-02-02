Україна при ОБСЄ: окупаційні структури на Донбасі повинні припинити існування

“Незаконні структури російської окупаційної адміністрації на Донбасі, пов’язані з проведеними РФ фейковими і незаконними так званими „виборами“ 11 листопада 2018 року, мають припинити своє існування. Без цього залишається неможливим будь-який подальший прогрес у виконанні політичних положень Мінських угод”, — йдеться в повідомленні.

Нагадуємо, запропонований новий план мирного врегулювання ситуації на сході Україні (“план Сайдіка”) передбачає фактичну легітимізацію “Л/ДНР” через нібито тимчасову співпрацю з ними перехідної адміністрації. В цьому плані є посилання, що перехідна адміністрація буде працювати не тільки з обраними органами місцевого самоврядування, а і з адміністративними структурами, які діють дотепер.