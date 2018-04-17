Украина представит в Брюсселе программу гражданской защиты ЕС для восточного соседства

В частности, эксперты из трех стран восточного соседства представят региональную программу по предупреждению, обеспечению готовности и реагирования на природные и техногенные катастрофы в странах Восточного партнерства ПГРК-Восток 2 (PPRD East 2), финансируемого ЕС, а также результаты, достигнутые в ее рамках в регионе.

Мероприятие будет сосредоточено на совершенствовании координированных многосторонних механизмов сбора данных на основе выявленных потребностей, таких как отчетность Sendai и национальные оценки рисков.

Целью семинара также является представление сети различных заинтересованных сторон для сбора данных, процессов сбора и координации; для определения их потребностей и того, как Европейская Комиссия может поддерживать их по вопросам сбора данных о потерях и изучения прогресса как сбор данных о потерях поступает в национальные стратегии снижения риска катастроф (DRR).

Программа ПГРК-Восток (PPRD East) создана для содействия миру, стабильности, безопасности и процветания восточных стран-соседей ЕС: Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины. Она также направлена ​​на защиту окружающей среды, населения, культурного наследия, ресурсов и инфраструктур региона за счет укрепления устойчивости, готовности и реагирования на антропогенные катастрофы и стихийные бедствия, вызванные природными явлениями. Сейчас на втором этапе программа PPRD East 2 способствует укреплению потенциала управления рисками стихийных бедствий на национальном уровне в шести странах. В рамках программы также проводится работа над укреплением регионального сотрудничества между странами-соседями и постепенно приближает страны-соседи к Механизма гражданской защиты ЕС.

Как сообщал УНН, большинство государств-членов Евросоюза не согласятся с "европейской перспективой" Украина и ее участием в модели "Восточное партнерство - плюс".