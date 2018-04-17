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Україна представить у Брюсселі програму цивільного захисту ЄС для східного сусідства

Україна представить у Брюсселі програму цивільного захисту ЄС для східного сусідства

Київ • УНН

 • 9522 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. У ході 11-го семінару з питань втрати даних ЄС в Генеральному директораті Європейської Комісії з питань європейської цивільного захисту та гуманітарної допомоги в Брюсселі (DG ECHO), який відбудеться 16-17 квітня, експерти з Грузії, Молдови та України представлять власні програми цивільного захисту, передає УНН з посиланням на Грузія Online.

Зокрема, експерти з трьох країн східного сусідства представлять регіональну програму щодо попередження, забезпечення готовності і реагування на природні та техногенні катастрофи в країнах Східного партнерства ПГРК-Схід 2 (PPRD East 2), що фінансується ЄС, а також результати, досягнуті в її рамках в регіоні.

Захід буде зосереджено на вдосконаленні координованих багатосторонніх механізмів збору даних на основі виявлених потреб, таких як звітність Sendai і національні оцінки ризиків.

Метою семінару також є представлення мережі різних зацікавлених сторін для збору даних, процесів збору та координації; для визначення їх потреб і того, як Європейська Комісія може підтримувати їх з питань збору даних про втрати і вивчення прогресу, як збір даних про втрати надходить в національні стратегії зниження ризику катастроф (DRR).

Програма ПГРК-Схід (PPRD East) створена для сприяння миру, стабільності, безпеки і процвітання східних країн-сусідів ЄС: Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Грузії, Республіки Молдова та України. Вона також спрямована на захист навколишнього середовища, населення, культурної спадщини, ресурсів і інфраструктур регіону за рахунок зміцнення стійкості, готовності та реагування на антропогенні катастрофи та стихійні лиха, викликані природними явищами. Зараз на другому етапі програма PPRD East 2 сприяє зміцненню потенціалу управління ризиками стихійних лих на національному рівні в шести країнах. В рамках програми також проводиться робота над зміцненням регіональної співпраці між країнами-сусідами і поступово наближає країни-сусіди до Механізму цивільного захисту ЄС.

Як повідомляв УНН, більшість держав-членів Євросоюзу не погодяться з "європейською перспективою" України і її участю у моделі "Східне Партнерство - плюс".

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