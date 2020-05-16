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Украина полностью выполнила все условия для заключения новой программы с МВФ - Ермак

Киев • УНН

 • 13745 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. После принятия законопроекта о банках Украины выполнила все условия для заключения новой программы с МВФ. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак во время встречи с послами "Большой семерки", передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОП.

Украина полностью выполнила все условия для заключения новой программы с МВФ - Ермак

"Наконец-то Верховная Рада приняла в целом закон о банковской деятельности. И сегодня мы говорим о том, что Украина полностью выполнила все условия, необходимые для заключения новой программы с МВФ", - сказал Ермак.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №2571-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

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