Украина полностью выполнила все условия для заключения новой программы с МВФ - Ермак
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. После принятия законопроекта о банках Украины выполнила все условия для заключения новой программы с МВФ. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак во время встречи с послами "Большой семерки", передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОП.
"Наконец-то Верховная Рада приняла в целом закон о банковской деятельности. И сегодня мы говорим о том, что Украина полностью выполнила все условия, необходимые для заключения новой программы с МВФ", - сказал Ермак.
Напомним, Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №2571-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.