Україна повністю виконала всі умови для укладення нової програми з МВФ – Єрмак
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Після ухвалення законопроекту про банки Україна виконала всі умови для укладення нової програми з МВФ. Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час відеозустрічі із послами "Великої сімки", передає УНН із посиланням на пресслужбу ОП.
"Нарешті Верховна Рада ухвалила в цілому закон про банківську діяльність. І сьогодні ми говоримо про те, що Україна повністю виконала всі умови, необхідні для укладення нової програми з МВФ", – сказав Єрмак.
Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект №2571-д про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.