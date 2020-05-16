Україна повністю виконала всі умови для укладення нової програми з МВФ – Єрмак

"Нарешті Верховна Рада ухвалила в цілому закон про банківську діяльність. І сьогодні ми говоримо про те, що Україна повністю виконала всі умови, необхідні для укладення нової програми з МВФ", – сказав Єрмак.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект №2571-д про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.