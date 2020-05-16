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Україна повністю виконала всі умови для укладення нової програми з МВФ – Єрмак

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Після ухвалення законопроекту про банки Україна виконала всі умови для укладення нової програми з МВФ. Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час відеозустрічі із послами "Великої сімки", передає УНН із посиланням на пресслужбу ОП.

Україна повністю виконала всі умови для укладення нової програми з МВФ – Єрмак

"Нарешті Верховна Рада ухвалила в цілому закон про банківську діяльність. І сьогодні ми говоримо про те, що Україна повністю виконала всі умови, необхідні для укладення нової програми з МВФ", – сказав Єрмак.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект №2571-д про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. 

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