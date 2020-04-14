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Украина должна решить, нужны ли ей 90 тысяч шахтёров и налоги угледобывающей отрасли - Тимченко

Украина должна решить, нужны ли ей 90 тысяч шахтёров и налоги угледобывающей отрасли - Тимченко

Киев  •  УНН

 • 10060 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Сейчас государство должно решить, нужны ли ей работающие шахты, где заняты 90 тысяч людей, и поступающие от угольной отрасли налоги в бюджет. Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко, передает УНН.

"Сегодня около 90 тысяч человек работает в этой отрасли. До 30% производства электроэнергии, до последнего времени, было с использованием угля. Естественно, шахты строились вместе с городами, и в этой отрасли более 65 моногородов, в которых проживает более 1 миллиона 300 тысяч людей, наших украинцев", - рассказал Тимченко.

Он отметил, для выхода из нынешней кризисной ситуации в угледобывающей отрасли у государства есть несколько сценариев, один из которых – шоковый, когда будут закрыты шахты и 90 тысяч шахтеров останутся без работы. В частности, таким путем в свое время пошла Великобритания, где за один год закрыли 20 шахт и уволили 20 тысяч шахтеров.

При этом он подчеркнул, что для многих городов, шахты являются основным источником наполнения местных бюджетов, и их закрытие по принципу домино приведет к упадку целых регионов.

"Фонд оплаты труда – это основной ресурс пополнения бюджетов городов, в которых работают наши угольные предприятия. Фактически сегодня идет тот принцип домино, в том числе и в тех городах, где мы работаем. Мы не платим заработную плату в полном объеме, резко снижаются поступления в местные бюджеты по подоходному налогу и по другим платежам местным, - в местных бюджетах недостаточно ресурсов для поддержки учителей, докторов, тех, кто занимается коммунальной инфраструктурой и т.д.", - сказал Тимченко.

По его словам, сейчас из-за кризиса в энергоотрасли ДТЭК вынужден приостановить работу всех своих шахт и вспомогательных предприятий объединения "Павлоградуголь", которое благодаря инвестициям стало флагманом энергоотрасли.

"Что произошло за 15 лет, с момента покупки крупнейшего угольного объединения Павлоградуголь? Мы привлекли боле 3,5 миллиардов долларов инвестиций. Что мы могли достигнуть? Производительность рабочего по добыче 97 тонн, по сравнению с 11 на государственных шахтах. Нагрузка на очистной забой более 2 тысяч тонн по сравнению с 400 на госшахтах. Уровень заработной платы один из самых высоких. То есть, мы достигли 19,5 тысячи уровень зарплаты на наших шахтах. Фактически "Павлоградуголь" стал флагманом и базой энергетической отрасли нашей страны", - рассказал Тимченко.

Напомним, ранее Максим Тимченко сообщил, что с 20 апреля ДТЭК приостанавливает работу 10 шахт и вспомогательных предприятий объединения "ДТЭК Павлоградуголь", обогатительные фабрики Павлоградская, Добропольская, Кураховская, а также Першотравенский ремонтно-механический завод и Научно-производственный центр ДТЭК. На этих предприятиях работает около 22 800 человек.

До этого первый заместитель главы комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКУ Алексей Кучеренко заявил, что из-за политики главы энергетического комитета ВР Андрея Геруса отечественная энергетическая отрасль находится в состоянии кризиса. А по мнению председателя Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, Герус за полгода уничтожил энергобезопасность страны, а пролоббированный им импорт российского угля и электроэнергии окончательно разрушили отечественный энергетический комплекс.

"Павлоградуголь" за год уплатил 5 млрд грн налогов в государственный и местный бюджеты.

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