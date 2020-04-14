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Україна повинна вирішити, чи потрібні їй 90 тисяч шахтарів і податки вугледобувної галузі - Тімченко

Україна повинна вирішити, чи потрібні їй 90 тисяч шахтарів і податки вугледобувної галузі - Тімченко

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Зараз держава повинна вирішити, чи потрібні їй працюючі шахти, на яких задіяно 90 тисяч людей, і податки в бюджет, що надходять від вугільної галузі. Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко, передає УНН.

"Сьогодні близько 90 тисяч осіб працює в цій галузі. До 30% виробництва електроенергії до останнього часу було з використанням вугілля. Звичайно, шахти будувалися разом із містами, і в цій галузі більше 65 мономіст, в яких проживає понад 1 мільйон 300 тисяч людей, наших українців", – розповів Тімченко.

Він зазначив, що для виходу з нинішньої кризової ситуації у вугледобувній галузі держава має кілька сценаріїв, один із яких – шоковий, коли будуть закриті шахти і 90 тисяч шахтарів залишаться без роботи. Зокрема, таким шляхом свого часу пішла Великобританія, де за один рік закрили 20 шахт і звільнили 20 тисяч шахтарів.

При цьому він наголосив, що для багатьох міст шахти є основним джерелом наповнення місцевих бюджетів, і їх закриття за принципом доміно призведе до занепаду цілих регіонів.

"Фонд оплати праці – це основний ресурс поповнення бюджетів міст, у яких працюють наші вугільні підприємства. Фактично сьогодні йде той принцип доміно, зокрема і в тих містах, де ми працюємо. Ми не платимо заробітну плату в повному обсязі, різко знижуються надходження до місцевих бюджетів із прибуткового податку і за іншими платежами місцевим, – у місцевих бюджетах недостатньо ресурсів для підтримки вчителів, лікарів, тих, хто займається комунальною інфраструктурою і т.д.", – сказав Тімченко.

За його словами, зараз через кризу в енергогалузі ДТЕК змушений призупинити роботу всіх своїх шахт і допоміжних підприємств об'єднання "Павлоградвугілля", яке завдяки інвестиціям стало флагманом енергогалузі.

"Що сталося за 15 років, з моменту покупки найбільшого вугільного об'єднання Павлоградвугілля? Ми залучили понад 3,5 млрд доларів інвестицій. Що ми могли досягти? Продуктивність робітника з видобутку 97 тонн, порівняно з 11 на державних шахтах. Навантаження на очисний вибій більше 2 тисяч тонн порівняно з 400 на державних шахтах. Рівень заробітної плати один із найвищих. Тобто, ми досягли 19,5 тисячі рівень зарплати на наших шахтах. Фактично "Павлоградвугілля" став флагманом і базою енергетичної галузі нашої країни", – розказав Тімченко.

Нагадаємо, раніше Максим Тімченко повідомив, що з 20 квітня ДТЕК призупиняє роботу 10 шахт і допоміжних підприємств об'єднання "ДТЕК Павлоградвугілля", збагачувальні фабрики Павлоградська, Добропільська, Курахівська, а також Першотравенський ремонтно-механічний завод і Науково-виробничий центр ДТЕК. На цих підприємствах працює близько 22 800 осіб.

До цього перший заступник голови комітету ВР із питань енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко заявив, що через політику глави енергетичного комітету ВР Андрія Геруса вітчизняна енергетична галузь перебуває у стані кризи. А на думку голови Незалежної профспілки гірників України Михайла Волинця, Герус за півроку знищив енергобезпеку країни, а пролобійований ним імпорт російського вугілля й електроенергії остаточно зруйнували вітчизняний енергетичний комплекс.

"Павлоградвугілля" за рік сплатив 5 млрд грн податків до державного та місцевого бюджетів.

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