Украина вернула уже 522 тела погибших военных

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"522 тела нам уже удалось забрать. Мы забираем их по разным направлениям, не только из Донецкого, но и Харьковского, Луганского", – рассказал Котенко.

Детали

По словам уполномоченного, Украина сделает все возможное для того, чтобы забрать тела всех своих защитников.

Котенко также отметил, что переговоры о возвращении погибших проходят исключительно через посредника – Международный Красный Крест.

“Как это происходит? Мы даем запрос, что в таком месте было сражение и там могут находиться тела наших погибших. Тогда российская сторона выходит на это место на подконтрольной ей территории. Если действительно находят погибших, их забирают. Потом передают нам”, – добавил уполномоченный.

Дополнение

9 августа Украина вернула тела еще 17 погибших военных, а 10 августа в Киев доставили тела 16 бойцов, которые защищали Мариуполь.