Україна повернула вже 522 тіла загиблих військових
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Україні вдалося повернути тіла 522 військових, які загинули під час повномасштабної війни з російськими окупантами. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив уповноважений з питань осіб, які зникли безвісти за особливих обставин Олег Котенко, передає УНН.
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"522 тіла нам уже вдалося забрати. Ми забираємо їх із різних напрямків, не тільки з Донецького, а й Харківського, Луганського", – розповів Котенко.
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За словами уповноваженого, Україна зробить усе можливе для того, щоб забрати тіла всіх своїх захисників.
Котенко також зазначив, що перемовини про повернення загиблих відбуваються виключно через посередника – Міжнародний Червоний Хрест.
“Як це відбувається? Ми даємо запит, що в такому місці був бій і там можуть знаходитися тіла наших загиблих. Тоді російська сторона виходить на це місце на підконтрольній їй території. Якщо дійсно знаходять загиблих, їх забирають. Потім передають нам”, – додав уповноважений.
Доповнення
9 серпня Україна повернула тіла ще 17 загиблих військових, а 10 серпня до Києва доправили тіла 16 бійців, які боронили Маріуполь.